Политика
Газета.RuНа Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
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с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.РБК14:30
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Армия и оружие
Россия ждет от США подтверждения отказа от ядерной войны
Российские власти ждут от Соединенных Штатов ответа на предложение подтвердить отказ от ядерной войны.
РЕН ТВ 18:39
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru 09:48
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Общество
Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек
Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 14:09
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36
Здоровье
Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»
Вечерняя Москва 15:06
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей
После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами.
Piter.tv 02:31
Политика
Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Китая и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, получал деньги от Украины и Китая.
Известия 12:05
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Игры
Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite
Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.
REGNUM 21 сентября в 04:46
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Армия и оружие
Наблюдательный полет над РФ выполнят военные США, Румынии и Украины
Российские специалисты в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над Словенией, а румынские, американские и украинские военные в это же время пролетят над Россией.
Экономика сегодня вчера в 20:12
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20