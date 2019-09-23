с чего всё началось

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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