Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
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с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается
 на сайте ведомства.
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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
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В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы

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СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби

В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
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Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

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Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
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В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

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Российская газета вчера в 20:18
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Зеленский призвал украинцев на борьбу с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан на массовую борьбу с коррупцией.
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МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
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Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

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