Политика
Газета.RuНа Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь. "Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь", - написал адвокат в Facebook.
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Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Футбол
Представитель клуба АПЛ: «Не стоит платить тем игрокам, которые отказываются тренироваться»
Если бы вы спросили людей на улице, будут ли они тренироваться и играть в футбол против людей, проходящих тестирование два раза в неделю, и вам еще будут платить за это 60 тысяч фунтов в неделю, они бы все согласились.
Sports.ru 06:00
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия
«Слившими» в сеть адреса коронавирусных больных в Барнауле занимается полиция
В социальных сетях появились списки адресов жителей, у которых выявили коронавирус.
Алтапресс 05:16
Гаджеты
MediaTek представила SoC Dimensity 820 для дешевых 5G-смартфонов
Первым смартфоном с Dimensity 820 станет Redmi 10X, который должны представить 26 мая.
Astera 06:44
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51
Авто
Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Музыка
Телезрители Великобритании назвали величайшую песню «Евровидения»
По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня Waterloo группы ABBA, исполненная в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Аргументы и Факты 06:26
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Технологии
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии
Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com 15 мая в 10:53
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Происшествия
Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев
"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 18:08
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости вчера в 09:12
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07