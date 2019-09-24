с чего всё началось

Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.

На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе

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