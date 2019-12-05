с чего всё началось

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом заявил агентству УНИАН глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

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Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.

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Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Общество В Крыму суд приостановил работу парка львов «Тайган» Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым работа парка львов "Тайган", вокруг которого в последние недели разразился крупный скандал, приостановлена на 30 дней.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.

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Армия и оружие Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.

Политика В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.