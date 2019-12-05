Политика
РИА НовостиНа Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом заявил агентству УНИАН глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
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с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН.RT на русском07:14
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