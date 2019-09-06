Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. Видеотрансляцию с его выступлением вело радио «Голос Свободы» на своем канале в YouTube.
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На Украине предложили запугать Россию старыми ракетами «с камушками»

Московский Комсомолецвчера в 20:33

Украинский депутат рассказал, чем Киев может «запугать» Москву

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Украинский депутат рассказал, чем Киев может «запугать» Москву

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На Украине призвали запугать Россию «ракетами с камушками»

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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известиявчера в 20:08

Украина попыталась запугать Россию ракетой с «камушками»

РЕН ТВвчера в 19:33

Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с «камушками»

РИА Новостивчера в 18:53
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
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В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.
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Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
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Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Санкт-Петербурге

Отмечается, что в планах городской администрации за пять лет довести дороги Петербурга до европейских стандартов.
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Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
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Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
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Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

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Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

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Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
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Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете

Люди, у которых ипохондрия, часто ищут свои симптомы в интернете, хотя с таким невротическим расстройством нужно идти к психиатру, так как только врач может определить, это медицинская или психологическая проблема.
Медпульс вчера в 19:42
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Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией

Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.
Pravda.Ru вчера в 06:56
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В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери

В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец вчера в 09:28
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
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В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды

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Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Lenta.ru вчера в 07:58
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Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия вчера в 07:33
Экономика

Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз

Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.
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Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика

В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки

В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
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В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
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Основатель Uniqlo хочет, чтобы в будущем компанию возглавила женщина

Фото: iStock Основатель японского холдинга Fast Retailing Co. Тадаши Янаи рассказал, что хочет видеть в качестве генерального директора своей дочерней компании Uniqlo женщину, пишет Bloomberg.
Inc. Russia 04 сентября в 07:40
Происшествия

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
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