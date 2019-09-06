Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. Видеотрансляцию с его выступлением вело радио «Голос Свободы» на своем канале в YouTube.

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

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