Происшествия
Вести.RuНа Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района. Ночью первого августа беглеца нашел в заброшенном доме начальник Зеньковского отделения капитан Гума. Скрипник, угрожая взрывом гранаты, взял капитана в заложники.
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Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика
Верховный суд США отказался остановить строительство стены Трампа
Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, пытавшимся предотвратить строительство стены на границе с Мексикой.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В Екатеринбурге задержали двух участников акций в поддержку хабаровчан
Сегодня в Хабаровске проходят протесты, связанные с арестом губернатора Сергея Фургала. А по всей стране - акции в поддержку хабаровчан.
Екатеринбург Онлайн 06:05
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Здоровье
Диетолог назвала опасность персиков и абрикосов для некоторых людей
Специалист не советует употреблять в пищу персики и абрикосы людям, страдающим сахарным диабетом, повышенной кислотностью желудка и с избыточной массой тела, хотя калорийность этих фруктов составляет порядка 45 калорий на 100 грамм и набором веса не грозит.
Известия 00:02
Наука
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом
Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.
Lenta.ru 00:55
Общество
Международные перелеты возобновились в России с 1 августа
Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика сегодня вчера в 20:09
Здоровье
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Политика
Сотрудники посольства встретились с задержанными под Минском россиянами
Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии провели встречу с задержанными под Минском соотечественниками, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 05:45
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
Здоровье
Число умерших пациентов с COVID-19 в России превысило 14 тысяч
Общее число умерших пациентов с COVID-19 превысило 14 тысяч. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах России.
НТВ 04:09
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Общество
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 вчера в 02:05
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
Кино
Бурковский, Мороз и Пересильд появятся в новом сериале «Медиатор»
Бурковский, Мороз и Пересильд появятся в новом сериале "Медиатор" START анонсировал многосерийный фильм о гениальном переговорщике.
Экспресс газета 30 июля в 14:30
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com вчера в 04:43
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27