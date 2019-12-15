Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиНа Украине министры попросили повысить им зарплату

Глава кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что многие министры в стране попросили повысить им зарплату, чтобы они могли содержать семьи, пишет РИА Новости.
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Глава кабмина Украины сообщил о просьбе министров повысить им зарплаты

РБКвчера в 17:02

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Газета.Ruвчера в 14:27

Украинские министры требуют увеличения зарплат

Народные новостивчера в 16:36

Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

ТАССвчера в 14:53

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Российская газетавчера в 15:42

Украинские министры попросили поднять им зарплаты

Известиявчера в 14:19

Украинские министры попросили повысить им зарплату

РИА Новостивчера в 13:57
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Армия и оружие

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 13 декабря в 07:31
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Культура

Шарапова снялась в американском сериале с голливудскими звездами

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова приняла участие в съемках популярного телесериала США "Утреннее шоу", главные роли в котором исполняют звезды Голливуда актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Футбол

«Зенит» вновь заинтересовался Акуньей

«Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Евро-футбол.ру 03:33
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
RT на русском 02:44
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика

В Волгоградской области выросла собираемость налогов

За 11 месяцев 2019 года благодаря налоговым платежам консолидированный бюджет области пополнился на 94,5 миллиарда рублей.
ГТРК Волгоград-ТРВ 13 декабря в 10:06
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 13 декабря в 10:41
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

Goroday.ru 02:37
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru 13 декабря в 09:08
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 13 декабря в 01:58
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:59
Спорт

Непряева вышла в финал конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Sport24.ru вчера в 09:14
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru 12 декабря в 18:14
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получил турбодизель и независимую подвеску

General Motors для новых Tahoe и Suburban предусмотрела большое количество нововведений, в том числе появилась полностью независимая подвеска и турбодизель, который на серии не ставили более 20 лет.
Tvoe-avto.com 12 декабря в 04:33
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK 12 декабря в 15:25
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Дни24 13 декабря в 10:50
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Дмитрий Александрович Дубилет
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен, один из создателей первого мобайл-онли банка на Украине. Министр Кабинета министров Украины с 29 августа 2019 года.
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