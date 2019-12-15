Глава кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что многие министры в стране попросили повысить им зарплату, чтобы они могли содержать семьи, пишет РИА Новости.

На Украине министры попросили повысить им зарплату

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