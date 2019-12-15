Общество
Ореанда-НовостиНа Украине министры попросили повысить им зарплату
Глава кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что многие министры в стране попросили повысить им зарплату, чтобы они могли содержать семьи, пишет РИА Новости.
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Армия и оружие
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Культура
Шарапова снялась в американском сериале с голливудскими звездами
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова приняла участие в съемках популярного телесериала США "Утреннее шоу", главные роли в котором исполняют звезды Голливуда актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Футбол
«Зенит» вновь заинтересовался Акуньей
«Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»
«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Экономика
В Волгоградской области выросла собираемость налогов
За 11 месяцев 2019 года благодаря налоговым платежам консолидированный бюджет области пополнился на 94,5 миллиарда рублей.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Фигурное катание
Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Спорт
Непряева вышла в финал конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе
Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получил турбодизель и независимую подвеску
General Motors для новых Tahoe и Suburban предусмотрела большое количество нововведений, в том числе появилась полностью независимая подвеска и турбодизель, который на серии не ставили более 20 лет.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.