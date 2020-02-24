с чего всё началось

Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется.

В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

На Украине могут пересмотреть госзакон о языке

Космос Программа защитит Землю от уничтожения астероидами Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Политика Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

Политика Рейтинг Зеленского снизился почти в два раза Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился почти в два раз по сравнению с количеством голосов, которые он получил во время выборов в прошлом году.

Авто В Hot Wheels представили миниатюрный Cybertuck Помимо крупной копии, модель была также представлена в чуть более привычном формате Hot Wheels, в масштабе 1 к 64.

Гаджеты Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.

Политика Пушков отреагировал на заявление Трампа о примирении России и Украины Сенатор Алексей Пушков упрекнул президента США Дональда Трампа в бездействии после заявления американского лидера о необходимости примирения России и Украины, сообщает Газета.ru Пушков написал в Twitter, что заявление президента США — пустая болтовня, не подкрепленная никакими действиями со стороны Вашингтона.

Общество ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.