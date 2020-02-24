Политика
REGNUMНа Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
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Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерКрасная весна вчера в 09:12
с чего всё началось
Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал "Главком".Газета.Ru09:16
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