Политика

Газета.RuГазета.RuРада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС. При этом положительно оценили нововведение 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте
 в среду, 13 ноября.
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Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли

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ПРАЙМвчера в 16:57
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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
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Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Здоровье

Травников рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в НСО

На встрече с новосибирским губернатором Андреем Травниковым премьер России Дмитрий Медведев обсудил осуществление нацпроектов в регионе.
RuNews24.ru вчера в 18:33
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
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Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»

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В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Политика

Премьер Индии сообщил о прекрасной встрече с Путиным

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Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Технологии

Стало известно, какие подарки готовит «Роскосмос» на Новый год

Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на общую сумму 17 миллионов рублей.
Москва 24 20:01
Общество

Снегопады опять нагрянут в Приморье в понедельник, 18 ноября

PrimaMedia.ru 20:00
Кино

Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
Культуромания 13:43
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Футбол

Компании Саввиди отказали во взыскании 134 млн рублей с ФК «Ростов»

Согласно заявлению, в 2016 году футбольный клуб получил от компании "Донской табак" (также входит в группу "Агроком") 64 млн руб. Вовремя выплатить деньги заемщику команда не смогла.
РБК Ростов-на-Дону 01:17
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Экономика

Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития

Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Кино

В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем

ТАСС вчера в 09:24
Наука

Ученые открыли новый «ген короткого сна»

Совсем случайно эксперты зафиксировали один из «генов короткого сна», который предотвращает ухудшение памяти у людей, спящих по четыре-шесть часов в сутки.
Goroday.ru 11 ноября в 00:39
Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском 11 ноября в 22:03
Кино

Чем пугают новые «Ангелы Чарли»

Какой получилась новая режиссёрская работа Элизабет Бэнкс — в материале RT.
RT на русском 07:52
Политика

Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Общество

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
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Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Allroader.ru 13:14
Общество

Венеция ушла под воду из-за дождей

Embed from Getty Images Из-за дождей и ветра уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 см, хотя критической считается 130 см. Более 80% территории города оказалось затоплено, пишет ANSA.
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