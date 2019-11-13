с чего всё началось

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС. При этом положительно оценили нововведение 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

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