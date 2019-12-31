Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения

На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины. Гарантированная стоимость 1 тыс. кубометров газа без учета НДС на транспортировку составит 6600 гривен (около 17 тыс. рублей).
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На Украине подорожал газ

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Московский Комсомолецвчера в 09:01
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Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
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«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
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Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

РБК 07:57
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Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
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На Кубани за Новогоднюю ночь родились 129 детей: 38 — в Краснодаре

Московский Комсомолец 03:51
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
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Daily Star: Ливан получил ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.
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Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
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В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.
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Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
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В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
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Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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