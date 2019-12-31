Энергетика
Rambler News ServiceНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины. Гарантированная стоимость 1 тыс. кубометров газа без учета НДС на транспортировку составит 6600 гривен (около 17 тыс. рублей).
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Теннис
Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта турнира ATP Cup, передает The West Australian.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Экономика
Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Армия и оружие
Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Здоровье
На Кубани за Новогоднюю ночь родились 129 детей: 38 — в Краснодаре
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Энергетика
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
Армия и оружие
В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Общество
Daily Star: Ливан получил ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.
Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства
В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Экономика
Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины
Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Происшествия
В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.