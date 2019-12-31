Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по восемь гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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На Украине подорожал газ

Lenta.ru31.12.19 в 22:47

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

РИА Новостивчера в 08:23

На Украине резко выросла цена на газ для населения

РЕН ТВ31.12.19 в 23:08

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

Известиявчера в 09:19

Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Комсомольская правдавчера в 09:28

Новые цены на газ начали действовать на Украине

News.ruвчера в 08:32

На Украине ввели новые цены на газ для населения

Московский Комсомолецвчера в 09:01
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Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Единоборства

Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики

Российский чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном на родине потенциального оппонента.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

Временным поверенным в делах США на Украине назначена Кристина Квин

Заместитель главы американской дипмиссии на Украине Кристина Квин назначена на должность временного поверенного в делах США на Украине.
ТАСС 05:11
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Народные новости вчера в 13:48
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

В ДТП на трассе в Алтайском крае погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе Алтайского края, сообщает в четверг ГУ МВД региона.
РИА Новости 05:55
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Наука

Искусственный интеллект от Google смог эффективно определять рак груди

Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 02:46
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Газета.Ru 05:11
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Авто

МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей

Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
Рамблер вчера в 05:54
Общество

Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
YA62.ru 31.12.19 в 07:35
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Общество

В ГИБДД планируют отказаться от штрафных баллов на экзамене на права

Госавтоинспекция хочет убрать штрафные баллы из практического экзамена на получение водительских прав.
ТК Звезда 05:16
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Политика

Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы вчера в 15:15
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