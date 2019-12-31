Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по восемь гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.
Экономика
На Кубани на индексацию зарплат бюджетников направят 2,3 млрд рублей
По данным краевого министерства финансов края, на индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства 2 января.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра.
Авто
Из-за замерзшей незамерзайки вы получите штраф!
Летом прогреть машину можно за пару минут, а зимой некоторые движки не желают быстро срабатывать, из-за чего печка не размораживает стекла.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Авто
Что изменится для автомобилистов России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Игры
Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе
Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пообещал не изменять Алле Пугачёвой
Галкин заявил, что инициатором идеи завести детей стала Пугачёва.
Происшествия
Под Волгоградом иномарка насмерть сбила семью с ребенком
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права
Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение прав.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
На месте пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани найдено тело одного погибшего, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Театры
Виктор Рыжаков назначен худруком «Современника»
Худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков официально назначен худруком театра «Современник», сообщили в департаменте культуры Москвы.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.