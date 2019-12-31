Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по восемь гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

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