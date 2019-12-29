Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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На Украине подорожал газ

Lenta.ruвчера в 22:47

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

РИА Новости08:23

На Украине резко выросла цена на газ для населения

РЕН ТВвчера в 23:08

Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Комсомольская правда09:28

Новые цены на газ начали действовать на Украине

News.ru08:32

На Украине ввели новые цены на газ для населения

Московский Комсомолец09:01

На Украине начали действовать новые цены на газ для потребителей

Аргументы и Факты09:43
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Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

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Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году

США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
ТАСС 06:40
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

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РБК 03:21
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей.
РБК 09:56
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
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Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Sport24.ru вчера в 20:19
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СК завел дело на кировского депутата по подозрению в убийстве собак

Следователи в Кировской области завели уголовное дело в отношении местного депутата законодательного собрания, подозреваемого в убийстве двух собак.
РБК 12:13
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
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Футбол

«Виссел Кобе» с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл Кубок Императора

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Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
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Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
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Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.
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Футбол

Форвард «Вулверхэмптона» установил рекорд АПЛ по обводкам

Нападающий «волков» Адама Траоре совершил в этой встрече 15 успешных обыгрышей соперников один в один, установив рекорд АПЛ.
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В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
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Netflix определил популярные проекты 2019 года

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Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

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Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители

Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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Филипп Киркоров станет Султаном, а Игорь Крутой – Хоттабычем

Султаном станет Филипп Киркоров, а в образе старика Хоттабыча появится Игорь Крутой.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
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«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
Советский спорт 11:44
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
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