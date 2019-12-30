Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Общество
Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии
Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Армия и оружие
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Культура
Филипп Киркоров станет Султаном, а Игорь Крутой – Хоттабычем
Султаном станет Филипп Киркоров, а в образе старика Хоттабыча появится Игорь Крутой.
Футбол
«Реал» рассматривает вариант с трансфером форварда «Ливерпуля» Мане
Мадридский "Реал" рассматривает вариант с трансфером форварда "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Le10sport.com.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Армия и оружие
Американские дроны начали летать у границ России парами
Если ранее у границ России чаще появлялись разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США, то в последнее время их сменили беспилотники Global Hawk, действующие парами.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Здоровье
Цельное молоко помогает предотвратить ожирение
Новое открытие может совершить революцию в профилактике ожирения у детей. Осталось понять механизм действия цельного молока на организм.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Обновлено: Sony официально подтвердила, что в январе подписчики PlayStation Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
Спорт
Вступил в силу обновленный список запрещенных веществ WADA
Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу в первый день 2020 года.
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Происшествия
В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода
В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.