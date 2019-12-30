Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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Политика
В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку
Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
Футбол
«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставание от «Ливерпуля»
«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0. «Лисы» сократили отставание от лидера таблицы «Ливерпуля» до 10 очков.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Спорт
Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов, одержавший во вторник победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров на этапе «Тур де Ски», вышел в лидеры общего зачета многодневки.
Происшествия
Уголовное дело заведено по факту нападения на пост ДПС в Магасе
По факту нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Армия и оружие
США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году
США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Политика
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде на фоне беспорядков отменило всю консульскую работу и рекомендовало американцам не приближаться к зданию, следует из релиза на сайте посольства.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свой первый шпагат 2020 года
Известная балерина Анастасия Волочкова в 8 утра 1 января по московскому времени рассказала в Instagram, как проводит время в первый день 2020 года на Пхукете.
Общество
Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие
По столице Украины прокатывается кровавое зарево. Националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.