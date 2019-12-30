Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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