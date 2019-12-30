Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по восемь гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
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Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
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«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
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Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
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Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
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Microsoft будет разбираться с проблемами Проводника ещё не один день
Microsoft вскоре после выпуска обновления добавила исправление, но лишь в сборки для инсайдеров, конкретно в 20H1 Build 19536.
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В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
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Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Армия и оружие
США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году
США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
Происшествия
Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
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Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Футбол