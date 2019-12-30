Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Общество
Порядка 90 социальных выплат и пособий в Москве увеличили с 1 января
Размер около 90 социальных выплат и пособий увеличили в столице с 1 января 2020 года, повышение коснулось ветеранов, многодетных семей, малоимущих и других категорий граждан.
Общество
Первый в 2020 году в Татарстане мальчик родился под бой курантов в РКБ
В новогоднюю ночь в столице Татарстана первый ребенок родился под бой курантов в роддоме РКБ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
Футбол
Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году
Политика
На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады
На Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазове в Удмуртии.
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Наука
Создана биоразлагаемая «открывашка» гемато-энцефалического барьера
Исследователи из Университета штата Коннектикут в США создали биоразлагаемое устройство, которое должно помочь открыть гемато-энцефалический барьер для доставки лекарственных препаратов в головной мозг.
Происшествия
В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр
Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
Происшествия
Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
Политика
СМИ узнали об идее британского министра сделать Россию членом НАТО
Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Происшествия
В Страсбурге в Новогоднюю ночь сожгли больше 200 автомобилей
Во французском Страсбурге за ночь вандалы сожгли 220 автомобилей, по этому делу задержаны около 40 человек, сообщают СМИ.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».