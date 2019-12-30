Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Единоборства
Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора
Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
Футбол
Березуцкий: «„Спартак“ переплатил за Тиля раза в два»
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Энергетика
Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО
Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ
Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Футбол
«Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана Куата
Детали соглашения 26-летнего хавбека сборной Казахстана с российским клубом не разглашаются. Куат также играл за «Астану» и «Актобе».
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.