Энергетика
РИА НовостиНа Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине. Ранее кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
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Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Экономика
Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Музыка
Душа поет: что покажет НТВ в новогоднюю ночь и каникулы
Новогодний квартирник 31 декабря 23:00 НТВ приглашает зрителей включиться в «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса».
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
Минимальные цены на водку и коньяк возросли в РФ
Минимальная розничная цена водки и коньяка увеличивается в России с 1 января. Об этом говорится в соответствующем приказе Минфина РФ.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Происшествия
Источник рассказал об обысках в домах напавших на пост ДПС в Магасе
Правоохранители Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Политика
Зеленский поздравил Путина с Новым годом
Сегодня, 31 декабря, президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Политика
Отделение оператора ГТС Украины завершено
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил в среду, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Гаджеты
В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.