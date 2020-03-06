Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей марки Lada в рамках аудита, сообщает пресс-служба корпорации «Укравто». Однако финальные договоренности с российским концерном пока не заключены, серийное производство под вопросом.

Армия и оружие Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров.

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