Авто
Sibnet НовостиАвтомобили Lada начали собирать на Украине
Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей марки Lada в рамках аудита, сообщает пресс-служба корпорации «Укравто». Однако финальные договоренности с российским концерном пока не заключены, серийное производство под вопросом.
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