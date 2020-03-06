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Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей марки Lada в рамках аудита, сообщает пресс-служба корпорации «Укравто». Однако финальные договоренности с российским концерном пока не заключены, серийное производство под вопросом.
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