Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНа Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Измерять температуру у въезжающих начнут с 28 февраля. Аваков также отметил, что под контроль взяты все пункты пропуска в ЕС, в АТО и в Крым. По информации издания, на территории Украины сейчас нет ни оного зараженного коронавирусом человека.
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На Украине решили измерять температуру у въезжающих из России

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На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

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