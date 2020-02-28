Политика
Моя Москва.онлайнНа Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Измерять температуру у въезжающих начнут с 28 февраля. Аваков также отметил, что под контроль взяты все пункты пропуска в ЕС, в АТО и в Крым. По информации издания, на территории Украины сейчас нет ни оного зараженного коронавирусом человека.
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Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемых в подделке документов для мигрантов
В Москве и Подмосковье задержаны члены преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, дающих мигрантам право находиться в России.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Армия и оружие
Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе
НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
Экономика
Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов
К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Футбол
«Арсенал» покидает Лигу Европы, уступив «Олимпиакосу»
"Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
Общество
Папа Римский заболел после общения с верующими
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Наука
Аутоиммунные антитела подавляют депрессию
Один из белков, к которым часто появляются аутоиммунные антитела – рецептор к глутамату под названием NMDAR, сидящий на мембране нейронов.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Происшествия
В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Политика
Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Происшествия
На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Экономика
Налоговая служба США инициировала дело в отношении Олега Тинькова
Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Croup, участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.