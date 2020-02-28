Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНа Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Измерять температуру у въезжающих начнут с 28 февраля. Аваков также отметил, что под контроль взяты все пункты пропуска в ЕС, в АТО и в Крым. По информации издания, на территории Украины сейчас нет ни оного зараженного коронавирусом человека.
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На Украине решили измерять температуру у въезжающих из России

РБКвчера в 21:09

Украина вводит «тотальный контроль» по коронавирусу на границе с РФ

ФАНвчера в 18:22

На Украине введут температурный контроль для въезжающих из России

ТК Звездавчера в 17:19

Киев начал измерять температуру у въезжающих из России граждан

REGNUMвчера в 17:41

Украина будет проверять температуру у людей на границе с Россией

Life.ruвчера в 17:17

Украина вводит температурный контроль на границе с РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:04

На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

РИА Новостивчера в 16:44
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (" Защитник Европы - 2020").
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