Политика
Моя Москва.онлайнНа Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Измерять температуру у въезжающих начнут с 28 февраля. Аваков также отметил, что под контроль взяты все пункты пропуска в ЕС, в АТО и в Крым. По информации издания, на территории Украины сейчас нет ни оного зараженного коронавирусом человека.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Авто
На КамАЗе создан модуль автономного управления автомобилем
Представители КамАЗ разработали модуль для автономного управления транспортным средством. Технология получила название «Аватар».
Общество
Умер главный конструктор самолета Су-34
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов умер, передает ТАСС.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Армия и оружие
Спецназ вышел на охрану российского посольства в Турции
Охрану российских учреждений в Турции усилили. Теперь правопорядок обеспечивают бойцы спецназа.
Общество
Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Авто
BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами
Обновленные модели BMW 5 и 7 станут дальнобойными электрифицированными машинами.
Музыка
Новый клип Леди Гаги снят на iPhone 11 Pro
Американская певица Леди Гага выпустила новый клип на песню Stupid Love, который был полностью снят на смартфон iPhone 11 Pro.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии
В Белоруссиии 27 февраля зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
Футбол
Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа
Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Экономика
Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров
Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Политика
ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции
Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Единоборства
Емельяненко поделился снимками боя с Кадыровым
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразился в поединке по боксу с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Экономика
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского
В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Армия и оружие
Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США
Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (" Защитник Европы - 2020").
Футбол
«Арсенал», «Аякс» и все португальцы вылетели из Лиги Европы
"Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом. 28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира.