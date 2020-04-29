Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Уверен, что если бы транзит был прерван, то репутации российского газа в ЕС был бы нанесен колоссальный ущерб. Поэтому новый транзитный контракт — это взаимовыгодный компромисс для всех сторон: ЕС, России и Украины.
РБК04:00

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В России ответили на угрозы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»

Известия15:50

В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»

Lenta.ru15:37

Украина может остановить транзит газа из России после запуска «Северного потока - 2»

ТАСС06:14

В Госдуме оценили заявление главы «Оператора ГТС Украины» о «Северном потоке — 2»

RT на русском08:55

«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»

Национальная служба новостей07:32

В России ответили на заявление Киева о реализации «Северного потока — 2»

РИА Новости14:56

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

РБК04:00
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
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Общество

Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.
Российская газета 12:17
7
Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
1K
Здоровье

Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России

Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54
1
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы

Аргументы и Факты вчера в 15:26
52
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
684
Общество

Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
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Футбол

Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс 13:54
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
30
Здоровье

Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
19
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
1
Авто

В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»

Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
Pnzdrive 06:03
31
Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
3
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
653
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
120
Общество

Великобритания вышла на второе место по числу жертв КОВИД в Европе

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что Великобритания поднялась на второе место в списке европейских стран по количеству жертв КОВИД.
Невские Новости 14:52
2
Авто

В июне Kia привезет в РФ новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня 10:37
5
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
1,8K
Общество

Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:33
1,7K
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
843
Здоровье

В США заявили об эффективности Ремдесивира против коронавируса

Препарат Ремдесивир от компании Gilead Sciences стал первым средством, прошедшим такое испытание против коронавируса.
ГЛАС.RU 12:58
3
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
204
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
325
Армия и оружие

Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
12
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,4K
Общество

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:56
12
Происшествия

Главного судебного пристава Дзержинска арестовали на два месяца

Начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области, обвиняемую в злоупотреблении служебными полномочиями, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
РИА Новости 10:15
13
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков

Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
RT на русском 08:58
1K
Хоккей

Цулыгин покидает «Салават Юлаев»

По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
3
Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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