Политика
RT на русскомНа Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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с чего всё началось
Уверен, что если бы транзит был прерван, то репутации российского газа в ЕС был бы нанесен колоссальный ущерб. Поэтому новый транзитный контракт — это взаимовыгодный компромисс для всех сторон: ЕС, России и Украины.РБК04:00
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«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»
Национальная служба новостей07:32
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
Общество
Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов
Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.
Российская газета 12:17
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Здоровье
Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России
Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы
Аргументы и Факты вчера в 15:26
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Авто
В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»
Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
Pnzdrive 06:03
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
Великобритания вышла на второе место по числу жертв КОВИД в Европе
В среду, 29 апреля, стало известно о том, что Великобритания поднялась на второе место в списке европейских стран по количеству жертв КОВИД.
Невские Новости 14:52
Авто
В июне Kia привезет в РФ новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня 10:37
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:33
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Здоровье
В США заявили об эффективности Ремдесивира против коронавируса
Препарат Ремдесивир от компании Gilead Sciences стал первым средством, прошедшим такое испытание против коронавируса.
ГЛАС.RU 12:58
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие
Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
Общество
Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники
Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Главного судебного пристава Дзержинска арестовали на два месяца
Начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области, обвиняемую в злоупотреблении служебными полномочиями, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
РИА Новости 10:15
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков
Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
RT на русском 08:58
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56