Уверен, что если бы транзит был прерван, то репутации российского газа в ЕС был бы нанесен колоссальный ущерб. Поэтому новый транзитный контракт — это взаимовыгодный компромисс для всех сторон: ЕС, России и Украины.

с чего всё началось

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