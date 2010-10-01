По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. Такую статистику сегодня, 20 января, опубликовал украинский Пенсионный фонд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.

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Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Технологии Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».

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Политика Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

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