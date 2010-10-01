Экономика
REGNUMНа Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. Такую статистику сегодня, 20 января, опубликовал украинский Пенсионный фонд, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Названа вероятная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Кино
Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»
Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Политика
Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики
В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Интернет
Instagram убрал кнопку IGTV из своего приложения
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Технологии
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
Политика
Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами
Координатная граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Политика
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Авто
УАЗ рассказал о проекте автомобиля для Минобороны «Вагон»
Как сообщили в пресс-службе завода, проект «Вагон» был запущен в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Культура
Джордж Мартин разочаровал фанатов анонсом новой книги
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfall из неопубликованного трейлера лутер-слэшера, выход которого состоится в конце года на PlayStation 5 и РС (Epic Games Store).
Хоккей
Российские хоккеисты забросили девять шайб в ворота Дании и вышли в полуфинал юношеских ОИ
В составе национальной команды покер оформил Матвей Мичков, хет-триком отметился Иван Мирошниченко, и по одной шайбе забросили Илья Квочко и Кирилл Долженков.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Наука
Сердечный гормон повлиял на почки
Исследователи из Университета Южной Каролины решили выяснить, как натрийуретический пептид влияет на почки при различных патологиях этих органов и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.