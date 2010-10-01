Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

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По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. Такую статистику сегодня, 20 января, опубликовал украинский Пенсионный фонд, передает корреспондент ИА REGNUM.
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На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

REGNUM07:33

На Украине насчитали более 11 млн пенсионеров

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