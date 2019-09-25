«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко. По его словам, в Европе эти возможности теряются.

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

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