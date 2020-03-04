Политика
RT на русскомНа Украине назначили нового министра обороны
Свои должности сохранили в том числе глава МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Главой МИД Украины был назначен Дмитрий Кулеба. 4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста председателя правительства.
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Кино
Назван актерский состав новой «Сплетницы»
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Гаджеты
Для Android и iOS появилась долгожданная темная тема в WhatsApp
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
ЦБ стал активнее закупать золото на фоне коронавируса
Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
Кино
Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel
Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Здоровье
В Самарской области внедрят новые электронные медсервисы до конца года
До конца года в регионе появятся новые интернет-сервисы по оказанию медицинских услуг.
Наука
Волны и приливы оказывают большее влияние на морскую жизнь, чем деятельность человека
Оказалось, что: Волны и приливы оказали большее влияние на залив, чем деятельность человека.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Политика
Зеленский сменил правительство Украины
Выступая в Верховной раде перед голосованием по кандидатуре премьера, Зеленский заявил, что Украине нужны «новые мозги и новые сердца».
Единоборства
Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане
Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Наука
Скорбь по умершему партнеру может быть связана с раком кожи
Оказалось, что скорбь по умершему партнеру связана с пониженной вероятностью диагностирования меланомы, но с повышенном риском смерти от этого заболевания.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым
Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
В среду 4 марта в Таллине короткой программой парней стартовал чемпионат мира среди юниоров.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество