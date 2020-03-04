Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине назначили нового министра обороны

Свои должности сохранили в том числе глава МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Главой МИД Украины был назначен Дмитрий Кулеба. 4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста председателя правительства.
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Нового украинского министра обороны высмеяли в соцсетях

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Красная весна13:03

Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения

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Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
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Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
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Выступая в Верховной раде перед голосованием по кандидатуре премьера, Зеленский заявил, что Украине нужны «новые мозги и новые сердца».
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