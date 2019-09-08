Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине назвали фамилии переданных России заключенных

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Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины. Многие из них были задержаны на Украине по обвинению в госизмене. Военный прокурор Украины навал следующие фамилии: россияне Алексей Седиков, Денис Сидоров, Виктор Агеев.
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Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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