с чего всё началось

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Футбол Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.

Шоу-бизнес Жена Оскара Кучеры полтора года скрывала от него рождение сына Оскар Кучера женат уже в третий раз и воспитывает пятерых детей. В личной жизни актера имеется немало интересных подробностей.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.

Армия и оружие ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Политика Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Политика Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную версию Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.

Армия и оружие Нигерия попросила Россию передать СУ-57 Нигерия задумалась о покупке у РФ истребителей пятого поколения СУ-57, а также о привлечении российских военных к обучению их спецназа.