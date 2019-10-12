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Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Ключевой ошибкой главы Украины Владимира Зеленского стала привеженность к минским соглашениям, заявил депутат Верховной Рады Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne
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