Политика
РИА НовостиНа Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Ключевой ошибкой главы Украины Владимира Зеленского стала привеженность к минским соглашениям, заявил депутат Верховной Рады Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.Аргументы и Факты00:59
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