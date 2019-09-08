Политика
RT на русскомНа Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
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Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.РИА Новостивчера в 22:02
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