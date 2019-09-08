Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине назвали имена переданных России заключённых

Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook
 Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
РИА Новостивчера в 22:02

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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

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На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 переданных России заключенных

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В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

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В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

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На Украине назвали имена переданных России заключённых

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На Украине раскрыли подробности уголовных дел отпущенных заключенных

Lenta.ru01:04
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Политика

В России стартовал единый день голосования

В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
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Политика

Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
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Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
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В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит

РИА Новости 02:50
Политика

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
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Фигурное катание

Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах

Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
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Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
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Украина отказалась освободить россиянина Гаджиева в рамках обмена

Россиянин Руслан Гаджиев исключен из перечня заключенных, которыми должны обменяться Россия и Украина в ближайшее время.
URA.Ru вчера в 05:15
Космос

При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок

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Медведев сыграет с Надалем за титул US Open

Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем.
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Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Политика

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости вчера в 08:34
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Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова

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Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана «Дориан»

Министерство обороны Франции отправит военное подразделение для оказания поддержки пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах.
Новые Известия вчера в 10:03
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
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Авто

Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем

В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.
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Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы

За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
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Происшествия

Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада

Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
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Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

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Политика

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Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
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Изначально были предположения, что модель начального уровня Redmi 8 выйдет одновременно со смартфонами, стоящими на ступень выше, — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
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Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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