с чего всё началось

Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.

Политика В России стартовал единый день голосования В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Политика Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Единоборства Кадыров прибыл в Абу-Даби на бой Нурмагомедова и Порье Глава Чечни Рамзан Кадыров прилетел на турнир UFC 242, который проходит в Абу-Даби. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Технологии Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.

Футбол Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании» Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).

Политика Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16% Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

Фигурное катание Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Политика Украина отказалась освободить россиянина Гаджиева в рамках обмена Россиянин Руслан Гаджиев исключен из перечня заключенных, которыми должны обменяться Россия и Украина в ближайшее время.

Теннис Медведев сыграет с Надалем за титул US Open Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем.

Политика Российские дети вернулись из Сирии в Москву Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.

Армия и оружие Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана «Дориан» Министерство обороны Франции отправит военное подразделение для оказания поддержки пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Авто Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.

Политика Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.

Происшествия Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Футбол Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020 В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).

Гаджеты Бюджетный смартфон Redmi 8 уже сертифицирован в Китае Изначально были предположения, что модель начального уровня Redmi 8 выйдет одновременно со смартфонами, стоящими на ступень выше, — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Единоборства Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон года Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.