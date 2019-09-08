Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Последний упомянутый, Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинялся в госизмене и дезертирстве. Матиос уточняет, что делами остальных отпущенных заключенных занимались прокуроры гражданских прокуратур. Освобождение заключенных Россия и Украина в субботу освободили осужденных и задержанных граждан.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook
 Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
РИА Новостивчера в 22:02

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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

РБКвчера в 18:40

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 переданных России заключенных

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В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

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В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

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На Украине раскрыли подробности уголовных дел отпущенных заключенных

Lenta.ru01:04
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Англия — Болгария 4:0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
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Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
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Протестующие в Гонконге попросили помощи у США

Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
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Политика

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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Армия и оружие

В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире

Военное обозрение вчера в 09:03
Общество

В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
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В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
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Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе

Говорит Москва вчера в 10:48
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Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заинтриговала своих поклонников странной фотографией.
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Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем

«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
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ЦИК не выявил серьезных нарушений в день тишины перед выборами

В ЦИК не поступало жалоб о серьезных нарушениях в день тишины перед выборами в России.
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Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика

Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен заключенных России и Украины результатом политической воли и кропотливой работы.
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Происшествия

В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Политика

К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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REGNUM 03:18
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В Пакистане значительно расширили налоговую базу

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
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Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем извинились перед армянами

Перед стартом игры сотрудники стадиона "Стад де Франс" в Париже перепутали гимны и по ошибке включили национальный гимн Андорры.
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Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

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"В Кремле приветствуют обмен и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил Песков.
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Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
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Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии

Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

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Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений

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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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