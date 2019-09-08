Политика
РИА НовостиНа Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Последний упомянутый, Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинялся в госизмене и дезертирстве. Матиос уточняет, что делами остальных отпущенных заключенных занимались прокуроры гражданских прокуратур. Освобождение заключенных Россия и Украина в субботу освободили осужденных и задержанных граждан.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.РИА Новостивчера в 22:02
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Футбол
Англия — Болгария 4:0
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
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Газета.Ru 03:45
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение вчера в 09:03
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах
Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заинтриговала своих поклонников странной фотографией.
Телепрограмма 04:09
Авто
Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем
«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Автоновости дня 01:00
Политика
ЦИК не выявил серьезных нарушений в день тишины перед выборами
В ЦИК не поступало жалоб о серьезных нарушениях в день тишины перед выборами в России.
Телеканал Санкт-Петербург 02:34
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен заключенных России и Украины результатом политической воли и кропотливой работы.
Рамблер вчера в 09:20
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru 06 сентября в 11:26
Экономика
В Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM вчера в 13:04
Футбол
Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем извинились перед армянами
Перед стартом игры сотрудники стадиона "Стад де Франс" в Париже перепутали гимны и по ошибке включили национальный гимн Андорры.
Вести.Ru вчера в 17:45
Общество
Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»
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Кремль приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной
"В Кремле приветствуют обмен и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Технологии
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra вчера в 07:12
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений
В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43