с чего всё началось

Последний упомянутый, Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинялся в госизмене и дезертирстве. Матиос уточняет, что делами остальных отпущенных заключенных занимались прокуроры гражданских прокуратур. Освобождение заключенных Россия и Украина в субботу освободили осужденных и задержанных граждан.

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Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.

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