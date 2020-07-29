Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
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Украинское издание назвало «катастрофой» российский ЗРПК «Панцирь»

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«Интеллект — это катастрофа». Украина о новых российских ЗРПК «Панцирь-С»

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Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США

Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.
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Пессимисты умирают на два года раньше

Люди с ярко выраженными пессимистическими наклонностями умирают на два года раньше реалистов.
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
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Политика

МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске

Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
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Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
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Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
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В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
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Политика

В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК

Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Политика

Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
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Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РБК 16:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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Футбол

Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»

МК-Спорт 13:05
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Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Авто

Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»

Владельцам автомобилей Volkswagen и Porsche в США удалось добиться выплаты компенсации в размере более 9,8 млрд. долларов со стороны автопроизводителя.
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Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
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Футбол

Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
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России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
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Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес

В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
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Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер ракетоплана VSS Unity.
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
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