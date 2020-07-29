Армия и оружие
Газета.RuНа Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество
Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США
Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.
News.ru 17:00
Наука
Пессимисты умирают на два года раньше
Люди с ярко выраженными пессимистическими наклонностями умирают на два года раньше реалистов.
MedikForum.ru 06:41
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
ИжевскИнфо.РУ 16:04
Политика
МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске
Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Здоровье
Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом
Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Политика
В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК
Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 11:25
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Авто
Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Владельцам автомобилей Volkswagen и Porsche в США удалось добиться выплаты компенсации в размере более 9,8 млрд. долларов со стороны автопроизводителя.
Новые автомобили 02:00
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Футбол
Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 828,9 тыс. (плюс 5475 за сутки).
РБК 01:33
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Космос
Virgin Galactic показала интерьер ракетоплана VSS Unity
Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер ракетоплана VSS Unity.
N+1 11:30
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
ТАСС 16:03