Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.

Общество Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.

Наука Пессимисты умирают на два года раньше Люди с ярко выраженными пессимистическими наклонностями умирают на два года раньше реалистов.

Политика МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.

Здоровье Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов. 4

Политика Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией. 3

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,4K

Политика В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания. 1

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 191

Политика Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность. 149

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 79

Футбол Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.

Энергетика России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме. 13

Экономика Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 828,9 тыс. (плюс 5475 за сутки).

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.