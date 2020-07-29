Армия и оружие
Газета.RuНа Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Общество
Сенат США обвинил Ротенбергов в обходе санкций с помощью картин
Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под санкциями США, нашли способ их обойти и отмыть деньги на рынке искусства.
Компания 15:21
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
Piter.tv 27 июля в 09:19
Финансы
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05
Политика
Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
В ЕС ранее заявили, что обеспокоены "ограничением" свободного доступа граждан Украины на территорию Крыма.
РИА Новости вчера в 16:46
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Общество
После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение
Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Life.ru 14:26
Здоровье
Врач рассказала, в каких овощах найти полезную клетчатку
При задержке стула, запорах, первое, что необходимо предпринять - пересмотреть свой рацион и включить в пищу максимум продуктов, богатых клетчаткой.
Комсомольская правда 26 июля в 18:01
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Общество
Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом
Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:09
Футбол
Куарежма ушел из турецкого клуба «Касымпаша»
Турецкий футбольный клуб «Касымпаша» объявил о завершении сотрудничества с португальским полузащитником Рикарду Куарежмой.
Матч ТВ 10:47
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
Общество
YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Сервис YouTube, принадлежащий корпорации Google, навсегда заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград».
МР7.ру вчера в 04:57
Шоу-бизнес
«Шаг до анорексии»: Полина Гагарина в голубом бикини показала результат похудения на 30 кг
Пока в Москве установилась жаркая погода, певица решила позагорать. Она разместила фото в голубом бикини.
Комсомольская правда 13:08
Футбол
«Ривер» отверг предложение ЦСКА по Карраскалю
Аргентинский клуб отверг первое предложение «армейцев» в размере 7 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:49
Шоу-бизнес
Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения
Российская актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила своего супруга Максима Матвеева с днем рождения.
Piter.tv вчера в 03:14
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
Спорт день за днем 05:53
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Британское агентство Experience12 с 25 июня по 2 июля через каналы MCM Comic Con опросило свыше трёх тысяч поклонников поп-культуры.
Игромания.ру 12:35
Армия и оружие
Военные США заявили о необходимости отслеживать гиперзвуковые ракеты
ИА Красная Весна вчера в 17:14
Наука
Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию
Высокий уровень тромбоцитов зачастую свидетельствует о наличии рака лёгких и колоректального рака.
Evo-rus.com 07:06
Интернет
Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac
Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac и Parallels Access 6 для Windows и Mac, упрощающим работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере благодаря удобной и безопасной системе удаленного доступа.
CNews вчера в 09:09
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался после публикации расписания матчей нового сезона РПЛ.
ProstoProSport 15:06
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru вчера в 04:34