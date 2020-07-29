Армия и оружие
Газета.RuНа Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Автоспорт
Гасли нацелился на борьбу с «Уильямсом» и «Рено» в Сильверстоуне
«Уильямс», очевидно, добился невероятного прогресса, и сейчас можно считать, что они уже сражаются в середине пелотона, как и «Рено».
Чемпионат вчера в 06:10
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Здоровье
В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов
В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
Общество
Депутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске
В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами.
Известия 13:06
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Здоровье
Врач назвал запрещенные напитки при проблемах с желудком
Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова прокомментировала высказывания о пользе спиртного для пищеварения и рассказала, чего нельзя пить «желудочникам».
Московский Комсомолец 13:35
Общество
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
Медиазона 14:02
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России
Shraibikus News 04:46
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт 27 июля в 12:29
Общество
Названа новая угроза для экономики США
В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 11:56
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Политика
Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий.
RT на русском 13:51
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34