Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
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