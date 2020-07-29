Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»
Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
Экономика
«Аэрофлот» отчитался о многомиллиардных убытках
Чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по РСБУ составил по итогам II квартала текущего года 26,156 млрд рублей против чистой прибыли в 2,730 млрд рублей, полученной годом ранее, следует из отчетности авиаперевозчика.
Росбалт 11:52
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Общество
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
РИА Новости 12:23
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Здоровье
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил свою подпись на постановлении о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 21 августа.
Кубань-Информ 12:03
Общество
В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС 10:58
Общество
В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания
Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
REGNUM 09:29
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа 09:30
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
Космос
ЮЗГУ откроет в Гватемале аэрокосмическую академию
По итогам дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ЮЗГУ совместно с Центральноамериканской аэрокосмической академией, которая будет открыта на базе одного из гватемальских вузов в ближайшее время, создадут два наноспутника.
46ТВ 09:50
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58