Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНа Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Defense Express: Внедрение ИИ в российский «Панцирь-С1» может привести к жертвами среди мирного население

Актуальные Новости10:43

На Украине российские «Панцири» назвали катастрофой

RuNews24.ru11:37

На Украине опасаются последствий модернизации ЗРПК «Панцирь»

Военное обозрение10:54

На Украине российский ЗРПК «Панцирь» назвали катастрофой

Общественная служба новостей11:42

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь-С1»

Piter.tv06:57

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Lenta.ru06:50

Киев против русских комплексов ПВО

Сегодня.рувчера в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
420
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
74
Экономика

«Аэрофлот» отчитался о многомиллиардных убытках

Чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по РСБУ составил по итогам II квартала текущего года 26,156 млрд рублей против чистой прибыли в 2,730 млрд рублей, полученной годом ранее, следует из отчетности авиаперевозчика.
Росбалт 11:52
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
1,1K
Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
190
Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
56
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Авто

Volkswagen представит в России новый компактный кроссовер Tharu

REGNUM 05:30
25
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
54
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
494
Хоккей

В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Общество

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

РИА Новости 12:23
3
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
165
Общество

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
15
Здоровье

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил свою подпись на постановлении о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 21 августа.
Кубань-Информ 12:03
10
Общество

В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС 10:58
16
Общество

В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания

Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
REGNUM 09:29
33
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
11
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
2
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
684
Армия и оружие

Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

Вестник Кавказа 09:30
406
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
59
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
2
Космос

ЮЗГУ откроет в Гватемале аэрокосмическую академию

По итогам дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ЮЗГУ совместно с Центральноамериканской аэрокосмической академией, которая будет открыта на базе одного из гватемальских вузов в ближайшее время, создадут два наноспутника.
46ТВ 09:50
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
570
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
387
Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
451
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Панцирь-С1
Зенитная управляемая ракета
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тор
Зенитный ракетный комплекс
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное