Политика
РИА НовостиНа Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане. Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne. По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NewsOne, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш связала нынешнее бедственное положение страны с прошедшим в Незалежной в 2014 году Майданом.Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Экономика
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Гаджеты
Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10
Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
В Чувашии не хватает более 400 врачей
Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии сейчас потребность во врачах составляет 411 человек, дефицит средних медработников – 294 человека.
Происшествия
Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Политика
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Транспорт
Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД
Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
Армия и оружие
Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».