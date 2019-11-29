Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане. Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne. По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".
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с чего всё началось
Как сообщает
 телеканал NewsOne, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш связала нынешнее бедственное положение страны с прошедшим в Незалежной в 2014 году Майданом.
Московский Комсомолецвчера в 17:15

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Названа причина нищеты на Украине

Lenta.ruвчера в 21:45

Экс-министр юстиции Украины назвала нищету в стране результатом майдана

РБКвчера в 20:53

Бывший министр юстиции Незалежной о кризисе на Украине: Самая нищая страна

Life.ruвчера в 18:31

На Украине назвали причину нищеты в стране

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Экс-министр юстиции Украины: нищета в стране - результат Майдана

Аргументы и Фактывчера в 17:55

Экс-министр юстиции считает нищету Украины следствием Майдана

Московский Комсомолецвчера в 17:42

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

РИА Новостивчера в 17:03
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Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Экономика

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
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Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 27 ноября в 07:37
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 27 ноября в 07:39
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Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10

Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Astera 27 ноября в 14:57
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ вчера в 13:23
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Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ вчера в 16:02
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Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru вчера в 10:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Здоровье

В Чувашии не хватает более 400 врачей

Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии сейчас потребность во врачах составляет 411 человек, дефицит средних медработников – 294 человека.
Правда ПФО вчера в 05:08
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
Политика

Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости вчера в 22:31
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда вчера в 06:07
Происшествия

Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:28
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Газета.Ru вчера в 12:47
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
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ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
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