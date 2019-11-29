с чего всё началось

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане. Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne. По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

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