Армия и оружие
Life.ruУкраина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия.
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни
Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
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В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
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Нацики прикидываются волонтерами и обстреливают позиции ВСУ и НМ ЛНР в Золотом
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В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
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Назван срок начала строительства второй очереди АЭС в Бушере
Строительство второй очереди атомной электростанции (АЭС) в Бушере начнется на следующей неделе.
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Армия и оружие
США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
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Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
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Непокоренная Европа: какую цену придется заплатить России за «Северный поток-2»
Цена для России Официальной мотивацией прокладки северного и южного "потоков", которые должны сойтись на газораспределительном хабе Баумгартен в Австрии, в 2010 году была объявлена необходимость увеличения поставок в Евросоюз, где прогнозировали увеличение годового импорта на 200 млрд кубометров в год к 2030 году.
Forbes вчера в 23:53
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
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Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
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Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад отметил красоту Севастополя, куда в понедельник прибыла сирийская делегация для налаживания экономических и культурных связей двух регионов России и Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:15