Политика
REGNUMНа Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
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Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости
Rambler News Service07:52
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В Германии произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным в стрельбе погибли шесть человек.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
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На Новочеркасской ГРЭС произошла авария
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
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Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи
Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Происшествия
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
Общество
В Китае запретили продажу туров за рубеж и внутри страны
Министерство культуры и туризма КНР призвало туроператоров и турагентов приостановить продажу туров по стране и за рубеж.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Футбол
Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»
В "Спартаке" больше действовал на позиции восьмерки.
Политика
Порошенко заявил о «жестком антимайдане» в связи с назначениями в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Меркель назвала возможную дату «встречи четырех» по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель сочла возможным проведение встречи в формате Россия-Турция-Германия-Франция по вопросу урегулирования в Сирии.
Гаджеты
МЦСТ: собственные процессоры нового поколения Россия получит в 2022 году
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по российским микропроцессорам следующего поколения «Эльбрус-16С» закончатся в декабре 2021 года, заявил представитель пресс-службы МЦСТ Максим Горшенин 22 января, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Общество
Вопреки санкциям США «Северный поток-2» получил помощь от Запада
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