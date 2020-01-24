Общество
REGNUMНа Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
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Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости
Rambler News Service07:52
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
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Американский писатель в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал, что судьба одного из Старков будет разительно отличаться от сериальной.
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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DreamLeague Leipzig Major: расписание на 25 января
Пятый день плей-офф Сегодня на DreamLeague Leipzig Major пройдет три best-of-3 серии - в матче Vici Gaming - Team Secret определится первый участник гранд-финала, а в нижней сетке турнир покинут еще два коллектива.
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Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после вопроса об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
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Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
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НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
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В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
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Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о любовном романе с Дженнифер Энистон
Брэд Питт высказался по поводу слухов о любовном романе с Дженнифер Энистон.
Общество
На Татьянин день в Липецке синоптики прогнозируют потепление
Завтра православная церковь отмечает день святой мученицы Татианы Римской. А еще он известен, как день студента.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка
Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
Наука
Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае
Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
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Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.