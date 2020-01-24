Политика

REGNUMREGNUMНа Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

REGNUMвчера в 07:54

На Украине сообщили, что транзит газа из России с начала 2020 года достиг 2 млрд куб. м

ТАССвчера в 07:15

На Украине назвали объём транзита российского газа с начала года

RT на русскомвчера в 07:16

Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости

Rambler News Serviceвчера в 07:52

Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиака

Украина.рувчера в 00:05

Задание на дом: чего не решила российско-украинская газовая сделка

РБК23 января в 03:15

Запасной маршрут: как прямые закупки российского газа спасут ГТС Украины

Известия21 января в 16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Газета.Ru 06:35
Технологии

Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

The GEEK вчера в 06:26
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
Футбол

Гол Тарасова помог «Рубину» победить «Слован» в товарищеском матче

РИА Новости 06:44
Политика

В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 06:08
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Общество

Опубликовано фото из деревни Лукашенко

«Снимок сделан прямо посреди деревни, доступ местным жителям там не закрыт, естественно», — говорится в подписи к фото.
Lenta.ru 05:46
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Происшествия

Туристы отдыхали на яхте и выловили из океана полтонны гашиша

Lenta.ru 06:27
Происшествия

Американский военный вертолет сел на воду в районе японской Окинавы

Американский военный вертолет МН60 сел на воду в 150 километрах к востоку от японской Окинавы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
РИА Новости 06:13
Здоровье

5 сигналов организма, которые не следует игнорировать

Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.
Uznayvse.ru 21 января в 23:00
Общество

Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости вчера в 03:13
Политика

Путин призвал увековечить память партизанки Софьи Аракчеевой

На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ 19 декабря одна из журналисток обратилась к Путину с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года".
РИА Новости 06:41
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Политика

В Турции Россию обвинили в обмане с ЗРК С-400

В Турции многие начали возмущаться тем фактом, что РФ не стала передавать часть технологий ЗРК С-400.
Discover24 06:29
Наука

Древнеегипетской мумии вернули голос

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
ТК Звезда 04:31
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 06:38
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 23 января в 13:07
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
Телеканал 360° вчера в 19:12
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

РБК 03:46
Происшествия

Спасатели нашли туристов из России, застрявших в горах Армении

Народные новости 05:02
Армия и оружие

США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия

В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
Профиль 06:32
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Происшествия

Крупный пожар в Екатеринбурге потушен

Сегодня в 11:16 пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании на улице Автомагистральной в Екатеринбурге.
Новый День 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное