Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

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