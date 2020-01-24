Политика
REGNUMНа Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
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Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости
Rambler News Service07:52
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Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Авто
Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Биатлон
Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Экономика
S&P оценило влияние коронавируса на экономику Китая
Коронавирус в Китае в первую очередь отразится на потребительском поведении в стране, ударив по индустриям развлечений, туризма и общепита, считают эксперты агентства S&P Global Ratings.
Игры
Слухи: разработчики Psychonauts 2 готовят игру с мультиплеером для Xbox Series X
В прошлом году Double Fine вошла в состав Xbox Game Studios, поэтому новая игра, скорее всего, выйдет только на PC, Xbox One и Xbox One Series X. Psychonauts 2 эти ограничения не коснулись, поскольку приключение было профинансировано через платформу Fig и вкладчикам также была обещана версия для PlayStation 4.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона
Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Культура
«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Происшествия
В Турции произошло землетрясение, есть погибшие
Не менее четырех человека погибли в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции, двое ранены.
Происшествия
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусами в Ярославле
Один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле.
Космос
В России предложили независимую от США систему полётов к Луне
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, отравляющие организм
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Футбол
«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить £25 млн за Чалова
Лондонские клубы "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед" отказались платить £25 млн за нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Daily Star.
Шоу-бизнес
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой
Поклонники в Instagram перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой. Ради поиска образа телеведущая примерила белокурый парик.