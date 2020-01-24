Общество
REGNUMНа Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Музыка
В Великобритании песня «Тату» получила платиновый статус
Политика
«Присутствие Путина было доминирующим». Израильские СМИ о форуме памяти жертв Холокоста
Владимир Путин выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", привел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Технологии
Наушники могут разносить инфекцию и лишить слуха
Диджей Богдан Кузмич пояснил: если поделиться своим наушником с другом, а потом вставить обратно в свое ухо, то это может послужить переносчиком инфекции.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салавата Юлаева»
Гаджеты
Samsung запустит аналог AirDrop
Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Политика
Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Общество
Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Общество
Из Москвы вывезут радиоактивные отходы
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.