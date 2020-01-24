Общество

RT на русскомRT на русскомНа Украине назвали объём транзита российского газа с начала года

Транзит российского природного газа через Украину с начала года достиг 2 млрд кубометров. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из России в страны ЕС и Молдавию», — написал он в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину

Новый День09:52

На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

REGNUM07:54

На Украине сообщили, что транзит газа из России с начала 2020 года достиг 2 млрд куб. м

ТАСС07:15

Оператор ГТС заявил о двойном заработке Украины от транзита газа в январе

ПРАЙМ07:27

На Украине назвали объём транзита российского газа с начала года

RT на русском07:16

Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости

Rambler News Service07:52

Задание на дом: чего не решила российско-украинская газовая сделка

РБКвчера в 03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика

Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

РБК 08:36
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Политика

Нетаньяху поблагодарил Путина на русском

Life.ru 10:02
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Российская газета 02:56
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:07
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Хоккей

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов

ГЛАС.RU вчера в 17:35
Теннис

Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open

GoTennis.ru 09:34
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Биатлон

Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Российская газета 10:29
Кино

Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби

Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
News.ru 03:25
Происшествия

Банкира Деда Хасана задержали в Москве

Lenta.ru 02:58
Политика

Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко нет

Московский Комсомолец 07:45
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Футбол

Болельщики смогут бесплатно обменять форму сборной России, от которой отказался РФС

Болельщики сборной России, купившие презентованную в ноябре форму, дизайн которой Российский футбольный союз (РФС) признал неудачным, смогут бесплатно обменять ее на новый вариант экипировки.
ТАСС Спорт 10:35
Происшествия

В Екатеринбурге полуголый мужчина проник в детский сад

В одном из районов Екатеринбурга полуобнаженному мужчине удалось пробраться на территорию детского сада.
OAnews 07:04
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 07:44
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Автоспорт

Мотогонщик Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

Мотогонщик из Нидерландов 48-летний Эдвин Стравер скончался от травм, полученных при аварии в ходе 11-го этапа ралли-рейда «Дакар».
Взгляд.ру 06:49
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Игры

В сети появился новый геймплейный ролик с Джокером в Mortal Kombat 11

CyberSport.ru 04:55
Шоу-бизнес

Лолита удивила фанатов видео без макияжа

Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Рамблер 02:52
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.
RT на русском 11:03
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 22 января в 16:24
Наука

Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса

Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
РЕН ТВ 10:28
Кино

Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»

Киноафиша России 05:42
Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.
Банки.ру вчера в 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное