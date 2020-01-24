Общество
RT на русскомНа Украине назвали объём транзита российского газа с начала года
Транзит российского природного газа через Украину с начала года достиг 2 млрд кубометров. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из России в страны ЕС и Молдавию», — написал он в Facebook.
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Украина получила за транзит газа с начала года вдвое больше его реальной стоимости
Rambler News Service07:52
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Общество
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