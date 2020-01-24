Транзит российского природного газа через Украину с начала года достиг 2 млрд кубометров. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из России в страны ЕС и Молдавию», — написал он в Facebook.

На Украине назвали объём транзита российского газа с начала года

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Политика Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Шоу-бизнес Лолита удивила фанатов видео без макияжа Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.