Энергетика
RT на русскомНа Украине назвали объём транзита российского газа в январе
Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter. «За январь транзит составил 2,548 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
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Повышением тарифа на газ Украина настраивает Россию на смену транзитного направления
Экономика сегоднявчера в 13:10
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Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Общество
На неделю продлили карантин в школах Саратова
В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
Политика
Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции
В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
Общество
Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Футбол
Беланда отказался от перехода в «Спартак»
Полузащитник Юнес Беланда, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», имел вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Здоровье
Таджикистан попросил у России помощи в связи со вспышкой коронавируса
Минздрав Таджикистана запросил у Москвы помощь в профилактике завоза "уханьского" коронавируса 2019-nCoV, в первую очередь ведомству нужны тепловизоры, средства лабораторной диагностики и медицинские препараты.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Авто
В Россию едет обновленный кроссовер Changan
Новый Changan CS75FL, как сообщает пресс-служба компании, станет доступен в России в феврале.
Энергетика
Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%
Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%.
Происшествия
На КАД в Петербурге водитель иномарки погиб, врезавшись в отбойник
На внутреннем кольце КАД в районе съезда на порт «Бронка» 28-летний водитель легкового автомобиля «Опель Астра» врезался в силовое ограждение.
Авто
Новое СП Toyota и Panasonic займётся разработкой батарей для электромобилей
Новая компания, получившая название Prime Planet Energy and Solutions, займётся разработкой аккумуляторов для электромобилей в рамках подготовки к ожидаемому росту спроса на электрические транспортные средства.
Здоровье
Ученые назвали реальное число зараженных коронавирусом
В 10 раз больше официальных цифр является число людей, зараженных коронавирусом.
Футбол
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
Общество
Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой
В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Политика
В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Твери две машины вылетели на тротуар: пострадали шесть человек
От удара две машины вылетели на тротуар. Под колеса попали пешеходы, которые стояли на светофоре.
Финансы
Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 64 руб./$ впервые за два месяца.