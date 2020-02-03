Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине назвали объём транзита российского газа в январе

Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter. «За январь транзит составил 2,548 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
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На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

RT на русском03:09

В «Нафтогазе» рассказали о количестве перекаченного российского газа по территории Украины

ТК Звезда03:20

Почему «Газпром» сократил транзит через Украину в три раза

Rambler News Service04:34

Транзит газа из РФ по территории Украины в январе составил 2,5 млрд кубов

ПРАЙМ03:08

В «Нафтогазе» рассказали, сколько транзитного газа поступает из России

Радио Sputnik03:59

Резко снизился транзит российского газа через Украину

Expert.ru04:05

«Нафтогаз» отчитался о транзите газа

ГЛАС.RU04:35
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Политика

Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.
РИА Новости 05:16
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

Посольство РФ: погибшие в ЦАР журналисты нарушили много законов

Погибшие в ЦАР российские журналисты нарушили много законов страны, а также им не была обеспечена должная защита.
Газета.Ru 05:07
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Кремль прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводили телефонные переговоры после инцидента с обстрелом турецких военных в идлибской зоне деэскалации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 05:41
Политика

Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины

СМИ опубликовали переговоры иранских экспертов. Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины.
Piter.tv 04:15
Политика

В Крыму усомнились в способности Киева поставлять воду на полуостров

Вложения потребуются и со стороны Крыма, однако уверенности в стабильных поставках воды «при такой нестабильной власти на Украине», по словам Бобкова, нет, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 01 февраля в 16:16
Политика

В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», — заявил пресс-секретарь.
Известия 05:46
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Общество

В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан.
Газета.Ru 03:42
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Политика

Власти Крыма оценили ситуацию с заявлением главы Керчи об отставке

RT на русском 31 января в 05:30
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости вчера в 13:11
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

СК возбудил дело против женщины, пустившей за руль каршеринга ребенка

Следственный комитет возбудил дело против 25-летней жительницы Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка.
Газета.Ru 01:42
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Космос

Астрономы, вероятно, обнаружили эхо со стороны черной дыры

AstroNews.ru вчера в 21:22
Политика

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Вести.Ru 01 февраля в 06:22
Политика

Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
Lenta.ru 05:08
Футбол

Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы

Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста.
Чемпионат вчера в 14:00
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости 01 февраля в 10:06
Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
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