Энергетика
RT на русскомНа Украине назвали объём транзита российского газа в январе
Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter. «За январь транзит составил 2,548 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
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Политика
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
Посольство РФ: погибшие в ЦАР журналисты нарушили много законов
Погибшие в ЦАР российские журналисты нарушили много законов страны, а также им не была обеспечена должная защита.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Армия и оружие
Кремль прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводили телефонные переговоры после инцидента с обстрелом турецких военных в идлибской зоне деэскалации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Политика
Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины
СМИ опубликовали переговоры иранских экспертов. Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины.
Политика
В Крыму усомнились в способности Киева поставлять воду на полуостров
Вложения потребуются и со стороны Крыма, однако уверенности в стабильных поставках воды «при такой нестабильной власти на Украине», по словам Бобкова, нет, сообщает РИА Новости.
Политика
В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым
«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», — заявил пресс-секретарь.
Общество
В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник
В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Политика
Власти Крыма оценили ситуацию с заявлением главы Керчи об отставке
Технологии
Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов
Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Происшествия
СК возбудил дело против женщины, пустившей за руль каршеринга ребенка
Следственный комитет возбудил дело против 25-летней жительницы Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Космос
Астрономы, вероятно, обнаружили эхо со стороны черной дыры
Политика
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят
Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Политика
Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
Футбол
Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы
Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Футбол
Антон Миранчук травмировал голеностоп
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
Единоборства
Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против
Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.