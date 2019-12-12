Общество

ТАССТАССПолиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета

Следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета - убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге в Киеве первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Газета.Ru11:05

Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета

РБК12:05

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

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Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

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ТАСС10:57

Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:25, Ашберн
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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