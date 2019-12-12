Общество
ТАССПолиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета
Следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета - убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге в Киеве первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
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Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Добавим, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря и пройдет в швейцарском Ньоне.
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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Политика
Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
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Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену
Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере.
Политика
В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент
В Великобритании началось голосование — досрочные выборы в парламент страны.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
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«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" оставался нашим единственным клубом, который мог пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
Черданцев объяснил, почему комментаторы игнорировали акцию фанатов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Политика
США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем
США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Политика
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Армия и оружие
Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).