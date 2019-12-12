Происшествия

ВедомостиВедомостиНа Украине назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

На Украине задержали пять человек, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Одним из них оказался музыкант рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, сообщает украинское издание «Страна».
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Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

ТАСС10:50

Названы исполнители убийства Шеремета

Взгляд.ру10:57

Нацполиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета

Известия11:24

Национальная полиция Украины объявила имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Эхо Москвы11:30

Стали известны подробности убийства журналиста Шеремета

Lenta.ru11:17

В убийстве Шеремета заподозрили участников операции в Донбассе

Московский Комсомолец10:59

На Украине назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Ведомости11:26
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Происшествия

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости 10:36
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Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России заявил, что для возвращения в национальную команду Кокорин и Мамаев должны реально проявить себя на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.
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Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
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Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Наука

В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты

Учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
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Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Российская газета 05:59
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Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Кино

В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
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Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Происшествия

В Башкирии школьник отравился конфетой, содержащей никотин

Прокуратура Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 11-летний учащийся МАОУ СОШ No2 был госпитализирован в медучреждение после того, как перед уроком попробовал никотиновую смесь.
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К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
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Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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