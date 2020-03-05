Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

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