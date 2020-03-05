Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

РИА Новости06:47

На Украине объяснили вспышку коронавируса утечкой из секретной лаборатории

Lenta.ru07:01

На Украине назвали «причину» вспышки коронавируса в Китае

Взгляд.ру07:10

На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

REGNUM06:09

Украина заявила о нахождении источника возникновения коронавируса

Газета.Ru07:22

В СНБО Украины обвинили во вспышке коронавируса лабораторию КНР

Московский Комсомолец06:58

Киев объяснил вспышку коронавируса утечкой из лаборатории в Китае

РЕН ТВ06:56
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Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru 03 марта в 14:16
Политика

Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 07:29
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Кино

Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»

Popcornnews.ru 03 марта в 03:20
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Здоровье

На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Интерфакс 05:48
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Происшествия

В России «заминировали» четвертый самолет за день

В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
BFM.ru 07:12
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Коммерсантъ 02:26
Политика

Правительство Украины отправили в отставку

Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что влечет за собой уход всего правительства страны.
BFM.ru вчера в 09:52
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Известия 05:47
Происшествия

Фигуранта по делу Шамсутдинова приговорили к двум годам условно

News.ru 03 марта в 02:58
Авто

Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW

Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.
Motor 03 марта в 04:44
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Биатлон

Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU

RT на русском 06:15
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
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