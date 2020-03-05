Общество
РИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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Энергетика
Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
Политика
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой
Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Происшествия
В России «заминировали» четвертый самолет за день
В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Политика
Правительство Украины отправили в отставку
Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что влечет за собой уход всего правительства страны.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Происшествия
Фигуранта по делу Шамсутдинова приговорили к двум годам условно
Авто
Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW
Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Биатлон
Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".