Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
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Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России.
— Юрий Романюк, украинский футболистФедералПресс вчера в 21:44
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