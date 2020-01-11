с чего всё началось

Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России.

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Политика Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму "Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.

Экономика Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.

Авто Geely показала новый кроссовер HaoYue Китайский бренд Geely опубликовал официальные фотографии нового кроссовера, который получил трехрядный салон.

Спорт МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.

Общество Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».